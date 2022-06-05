Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Aslanyaylası yeni muhtarını belirledi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimde Ali Arıcı yeni muhtar oldu.

2021 yılı Aralık ayında vefat eden Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır'dan boşalan koltuk için seçim yapıldı. 116 seçmeni bulunan Aslanyaylası Mahallesi'nde 3 aday seçimlere katıldı. Adnan Çandır'ın vefatının ardından muhtar vekili olan Muhsin Uysal'ın yanı sıra Ali Arıcı ve Kadir Şahan'da Mahalle Muhtarlığı için aday oldu.

Yapılan seçimde 54 oy alan Ali Arıcı yeni muhtar olarak belirlenirken, Muhsin Uysal 33, Kadir Şahan 16 oy aldı. 37 yaşındaki Ali Arıcı Aslanyaylası Mahallesi'nin genç muhtarı oldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ali Arıcı Aydın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title