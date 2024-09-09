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Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

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Katıldığı tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir askerin selam vermediği iddiası kısa sürede gündem yarattı. Söz konusu iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı fotoğraftaki askerin, TSK personeli olmadığını, törene misafir olarak katılan Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu bir askeri ataşe olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir tören sırasında çekilen fotoğraf yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. TSK personelinin tümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermesine rağmen görüntülerdeki bir askerin sadece ayakta durduğu kare çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor" iddiası doğru değildir.

Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

VATANDAŞ:

Emekli,işçi , ev kirası altında ezilen vatandaş verecek selamı. İlk zamanları ile mevcut durumundaki halka vatandaşa tutumu arasında çok fark var itibarlı padişahımızın.

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Hakan Zifir:

Neden ısrarla ordumuz ile hükümet karşı karşıya getirilmek isteniyor ve bu kimlere yarıyor? Uyanık olmamız lazım millet. Dünya kaos dönemine girdi.

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Wonder Woman:

Yahu körmüsünüz bizim askerlerimizin şapka detayına bakın birde onunkinin şapka detayına. Bazı yayın organları bu detayı fark mı etmedi yoksa fark etti de insanlarla mı dalga geçiyor? :)

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