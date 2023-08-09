Askeri rejimin anayasa düzenini yeniden tesis etmeyi amaçlayan son diplomatik misyonu reddetmesi üzerine Nijer'e yeni yaptırımlar uygulandı

Nijer, darbenin ardından anayasa düzenini yeniden tesis etmeyi amaçlayan diplomatik misyonu reddetmesi sonucu daha fazla yaptırımla karşılaştı. Nijerya'nın yeni yaptırımları, darbe liderlerini hedef alıyor. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), anayasal düzeni yeniden tesis etmek için çabaladıklarını açıkladı. Sahel bölgesi istikrarsızlık endişesi taşıyor. ABD ve Batı'nın yardımları da durduruldu.

Nijer, 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin sonrası askeri liderlerinanayasa düzenini yeniden tesis etmeyi amaçlayan son diplomatik misyonu reddetmesi üzerine yeni yaptırımlar ile karşılaştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, darbeye karışanları sıkıştırmayı amaçlayan yeni yaptırımları Nijerya Merkez Bankası aracılığıyla duyurdu.

Yaptırımlar, Batı Afrika devletlerinin, Afrika Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu ortak heyetin Nijer'e giriş izni talebini reddedilmesinin ardından uygulandı. Bu durum, Nijer'i Birleşik Devletler ve BM'nin masaya oturma baskılarına karşı koymaya itti.

Salı akşamı, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ortak misyonun iptal edildiğini doğrulayarak "anayasal düzeni Nijer'de yeniden tesis etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğini" belirtti.

Bölgesel ve Batı güçleri, darbenin zaten darbelerle ve ölümcül İslamcı isyanla mücadele eden Batı Afrika'nın Sahel bölgesini daha da istikrarsızlaştırabileceğinden endişeli. Sınır ve hava sahası kapatmaları, insani yardım tedarikini keserek BM'nin yardım faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. ABD ve Batı çıkarları da tehdit altında.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, "Hâlâ umutluyuz ve anayasal düzene dönüşü sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Darbenin ardından ABD'nin askıya aldığı yardımlar arasında uluslararası askeri eğitim ve eğitim finansmanı, barışı koruma operasyonları ve Nijer'in karşıterörizm yeteneklerini destekleyen programlar da bulunuyor.