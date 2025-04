ASAV ve ASAD Başkanı Doğanay, Özgür Özel'in boykot çağrılarını kınadı

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) ve Avrasya Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Platformu (ASAD) Genel Başkanı Murat Doğanay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Doğanay, yayımladığı bildiride Özel'in bu çağrısını "gayri milli" olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin liderinin, Türkiye'nin vatansever girişimcileri tarafından üretilen milli markaları ve ürünleri hedef almasının, Atatürk'ün ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Doğanay, bu çağrının milli devlet ve üretim hedeflerine tamamen aykırı olduğunu belirterek, asla kabul edilemez gayrı milli bir çağrı olduğunu ifade etti.

"STARBUCKS'A BOYKOTU YANLIŞ BULDUĞUNU SÖYLEDİ"

"AÇIKLAMALARI YALNIZCA TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARINI SEVİNDİRECEK"

Özel'in Starbucks'a karşı boykota sessiz kalıp, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan yerli markalara karşı tavır almasının büyük bir çelişki olduğu vurgulayan ASAV ve ASAD Başkanı Doğanay, CHP liderinin açıklamalarının yalnızca Türkiye'nin düşmanlarını sevindireceğini belirterek, "Milli markalarımıza karşı yapılan bu çağrıyı reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin, yerli üretimine ve markalarına daha çok sahip çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞANAY'DAN KINAMA BİLDİRİMİ

ASAV ve ASAD Başkanı Doğanay, Özgür Özel'in boykot çağrısını kınadığı bildiride şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gayri milli boykot çağrısını kınıyoruz! Milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu söyleyen Özgür Özel'in, milletimizin vatansever girişimcileri tarafından ve vatan evlatlarımızın alın teri ve emekleriyle üretilen, milli gururumuz olan markalarımız ve ürünlerimizi boykot etmesi, her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ile asla bağdaşmayan, milli devlet milli üretim hedeflerimize tamamen aykırı, asla kabul edilemez gayri milli bir çağrıdır.

Terörist İsrail devletinin Filistin'de bütün dünyanın gözü önünde uyguladığı soykırıma karşı, bu soykırımının yanında yer alan Starbucks markası başta olmak üzere, katil terörist İsrail devletinin ürünlerine karşı, milletimizin haklı boykot talebine sessiz kalan, hatta bu boykotu çok yanlış bulduğunu ifade edip, 'Starbucks'ta çalışanların ne günahı var' diyen, terörist İsrail devletine karşı aziz milletimizin milli ve haklı boykot talebine destek olmayıp karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bugün milletimizin öz evlatları olan girişimcilerimizin bin bir emekle oluşturduğu ve ülkemiz ekonomisine, ülkemiz istihdamına büyük katkılar sunan milli markalarımıza karşı boykot çağrısında bulunması, asla kabul edilemez gayri milli bir davranıştır.

Özgür Özel'in; sadece Aziz Vatanımızın dıştaki ve içteki düşmanlarını ve ülkemiz ekonomisinin zarar görmesinden mutlu olacak hainleri sevindirecek, ülkemizin vatansever evlatlarının oluşturduğu gururumuz olan milli markalarımıza karşı yapılan gayri milli asla kabul edilemez boykot çağrısını reddediyoruz ve kınıyoruz. Milletimizin tüm evlatlarının; milli markalarına ve milli ürünlerine karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından; ülkemiz ekonomisini, milletimizin birlik beraberliğini hedef alan gayri milli boykot çağrısına karşı, milli markalarımıza ve ürünlerimize inadına daha çok sahip çıkacağına yürekten inanıyoruz."