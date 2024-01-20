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Artvin Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

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Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Acar, ilçe örgütünü gerekçe gösterdi.

Artvin'in Şavşat ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi. Acar, "Sevgili Şavşatlılar, sevgili basın mensupları, ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim. Ancak, bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor süreçte yanımda olan arkadaşlarıma, belediyeden çalışma arkadaşlarıma tüm personelime teşekkür ederim. Herkese mutlu ve huzurlu günler dileğiyle saygılarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 alarak CHP Şavşat adayı olmuştu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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