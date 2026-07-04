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Arnavutluk Özel Kuvvetleri'ni İsrail eğitecek

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Özel Kuvvetler Okulu'nun kurulacağını ve eğitimin İsrail tarafından verileceğini açıkladı. Ayrıca NATO standartlarındaki Ulusal Uçuş Okulu'nun açılışı yapıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin İsrail tarafından eğitileceğini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'ta pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin eğitimini sağlayacak Ulusal Uçuş Okulu'nun açılış programında konuştu. Geçtiğimiz cuma günü İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems ile işbirliği içinde açılan Ulusal Uçuş Okulu açılış programında yaptığı açıklamada Rama, okulun Arnavutluk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin bu okulda NATO standartlarına göre yetişeceğini ifade eden Rama, bu okulun Kosova'ya ve bölgedeki NATO üyesi ülkelerden gelecek adaylara da açık olacağını duyurdu.

"En büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz İsrail"

Rama, bir sonraki adımın ise Özel Kuvvetler Okulu kurulması olacağını ve bu okulda eğitim, öğretim ve sertifikaların İsrail tarafından sağlanacağını söyledi. Rama, "Partnerlerimizle özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Özel Kuvvetler Okulu da başta Kosova olmak üzere diğer ülkelere açık olacak ve bu ülkelerden Harp Okulu öğrencilerini kabul edecek" dedi.

Rama, "Hedefimiz, savunmamızın dönüşümünü sağlayacak bu iki yeni merkezin, ülke sınırlarının ötesinde birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesidir. Bu konudaki en büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail savunma kuvvetleri ve hava kuvvetleridir. Okul ayrıca, diğer partnerlerle de iş birliği yapacak ve bu, yeni ortaklıklara yol açacaktır. Ancak başlangıç, oldukça güçlü yapıldı" ifadelerini kullandı.

"İsrail askerleri, Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?"

Rama'nın açıklaması, İsrail'in son yıllarda Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu. Rama'nın konuşmasına, "İsrail askerleri, Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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