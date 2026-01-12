Haberler

Arnavutköy Belediyesi'nden "Kemerleri sıkın" diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar

Arnavutköy Belediyesi'nden 'Kemerleri sıkın' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf çağrıları sürerken, Arnavutköy Belediyesi'nin 44 kişinin katılacağı İspanya programının tüm giderlerini belediye bütçesinden karşılama kararı alması dikkat çekti.

  • Arnavutköy Belediye Meclisi, 44 kişinin katılacağı İspanya'daki teknik inceleme ve temas programının giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasını öngören teklifi oy çokluğuyla kabul etti.
  • Program, 28 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Marbella kentinde düzenlenecek ve katılımcılar arasında belediye başkanı, yardımcıları, özel kalem personeli ve meclis üyeleri yer alacak.
  • Teklif, giderlerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde belediye bütçesinden karşılanmasını talep etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf vurgusu sürerken, AK Partili Mustafa Candaroğlu'nun yönettiği Arnavutköy Belediyesi'nin 44 kişinin katılacağı İspanya programına ilişkin giderlerin belediye bütçesinden karşılanmasını öngören teklifi mecliste oy çokluğuyla kabul ettiği belirtildi.

"YURTDIŞI TEKNİK İNCELEME VE TEMAS PROGRAMI" TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Arnavutköy Belediye Meclisi'nin Aralık ayı oturumuna, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun onayıyla "Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programı" başlıklı bir teklif sunuldu. Teklifte, Eurokey Community'nin davetiyle 28 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Marbella kentinde düzenlenecek program kapsamında teknik inceleme ve temaslarda bulunulacağı kaydedildi.

GİDERLER BELEDİYE BÜTÇESİNDEN

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Teklif metninde, görevlendirilecek kişilere ait giderlerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde belediye bütçesinden karşılanması talep edildi.

KATILIMCI LİSTESİ: BAŞKAN, YARDIMCILAR VE MECLİS ÜYELERİ

Teklifte dört gecelik yurtdışı gezisine Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Bozdemir, Ahmet Altay, Lütfü Kırmızı ve Davut Paralı, Özel Kalem Müdürü Muhammet Beg, Özel Kalem Müdürlüğü Şefi Mircan Özen ile AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin katılacağı ifade edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Az sayıda meclis üyesinin ret oyu verdiği teklifin, Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildiği aktarıldı. Kabul kararıyla birlikte Arnavutköy Belediyesi adına toplam 44 kişinin katılacağı İspanya programının harcamalarının belediye bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
