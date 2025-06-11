Arjantin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyacak

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin gelecek yıl İsrail Büyükelçiliğini başkent Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Milei, daha sonra İsrail meclisini ziyaret etti.

İsrail meclisinde konuşan Milei, ülkesinin 2026 yılında İsrail Büyükelçiliğini başkent Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. - TEL AVİV