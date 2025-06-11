Arjantin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyacak

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, resmi ziyaret üzere bulunduğu İsrail'de, ülkesinin 2026 yılında İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin gelecek yıl İsrail Büyükelçiliğini başkent Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Milei, daha sonra İsrail meclisini ziyaret etti.

İsrail meclisinde konuşan Milei, ülkesinin 2026 yılında İsrail Büyükelçiliğini başkent Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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