Arjantin'de Aşırı Sağcı Milei Devlet Başkanlığı Seçimini Kazandı

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zafer elde eden aşırı sağcı Javier Milei, ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Milei, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, çöküş modelinin sona erdiğini ve yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkesin memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Devlet Başkanı Alberto Fernandez ise halkın iradesinin ortaya konduğunu belirterek, demokrasiyi ve Cumhuriyet'in kurumlarını güçlendirmek için çalışacağını ifade etti.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zafer elde eden aşırı sağcı Javier Milei, ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Buenos Aires'teki Libertador Otel'de destekçilerine seslenen Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız." dedi.

Milei, seçimden önce kendisine desteğini açıklayan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve seçimin birinci turunda 3'üncü olan Patricia Bullrich'e teşekkür etti.

Devletin "yoksullaştırıcı" modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milei, kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür ederek, "Tarihi bir gece yaşıyoruz, sorunları bir an önce çözmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Alberto Fernandez, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, halkın seçimde iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Fernandez, "Milyonlarca Arjantinli erkek ve kadın oy kullanmaya gitti ve önümüzdeki 4 yıl boyunca ülkenin kaderini belirledi. Kendi adıma, her zaman adil, özgür ve egemen bir ülke için mücadeleye devam edeceğim. Tüm kesimlerle birlik ve beraberlik içinde demokrasiyi ve Cumhuriyet'in kurumlarını güçlendirmek için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Milei, fark atmıştı

Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanlığı yarışını kazanmıştı.

"Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini almıştı.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.