Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sert sözlerle yüklendi. "Allah akıl, ruh sağlığı versin" diyen Arınç, "Onlar benim sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım" ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, ismini açıkça telaffuz etmeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sert ifadelerle yüklendi.

"İSMİNDEN BİLE BAHSETMEK İSTEMİYORUM"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuşan Bülent Arınç, isim vermeden yaptığı açıklamada "Bahsettiğiniz insana Allah akıl, ruh sağlığı versin. İsminden bile bahsetmek istemiyorum. Geçenlerde başka bir televizyon programında yine ağzına gelen hezeyanları söylemiş. Ben o defteri kapattım" dedi.

"BEN ONLARIN KOLUNU KOPARDIM"

Sözlerinin devamında çarpıcı bir benzetme yapan Arınç, geçmişte yaşanan siyasi gerilimlere atıfta bulunarak "Onlar benim sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım. Kesilen sakal yerine gelir ama kol geri gelmez. Ben bugün bütün Türkiye'yi dolaşıyorum, halkın içindeyim" şeklinde konuştu.

"ÇOK HALİMDEN MEMNUNUM"

Arınç, halktan büyük ilgi gördüğünü ifade ederken, isim vermediği kişi ya da kişilere meydan okuyarak şöyle konuştu: "Halk koşup geliyor, 'Allah senden razı olsun' diyor. Başkalarına da dilerim bir sokağa çıksınlar bakalım. Halk ne diyecek? Çok şükür ben halimden memnunum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhatice halil:

sen tayyip erdoğan'ın sırtındaki fetöcü hançerlerden birisin sadece bülent arınç

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Yalancı şahitlerle hayatların karartıldığı ülkede Arınç daha ne desin akp adaletinin en güzel kanıtı

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

Bülent Arınç haklı bir kişi bu kadar yüzsüz yüzü kızarmadan nasıl halk içine çıkabilir anlam veremiyorum ar damarı diye bir şey var mı dır acaba.

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Haber Yorumlarırezzakarahan1907:

adama sorarlar sendemi brütüs oldun oğlunun Ak partide ne işi var Reis senide oğlunuda hemen pencereden silkelemesi lazım

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Haber Yorumlarıturan aşık:

Herkes biliyor senin fetonun gizli elamanı oldugnu

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