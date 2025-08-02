Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, ismini açıkça telaffuz etmeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sert ifadelerle yüklendi.

"İSMİNDEN BİLE BAHSETMEK İSTEMİYORUM"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuşan Bülent Arınç, isim vermeden yaptığı açıklamada "Bahsettiğiniz insana Allah akıl, ruh sağlığı versin. İsminden bile bahsetmek istemiyorum. Geçenlerde başka bir televizyon programında yine ağzına gelen hezeyanları söylemiş. Ben o defteri kapattım" dedi.

"BEN ONLARIN KOLUNU KOPARDIM"

Sözlerinin devamında çarpıcı bir benzetme yapan Arınç, geçmişte yaşanan siyasi gerilimlere atıfta bulunarak "Onlar benim sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım. Kesilen sakal yerine gelir ama kol geri gelmez. Ben bugün bütün Türkiye'yi dolaşıyorum, halkın içindeyim" şeklinde konuştu.

"ÇOK HALİMDEN MEMNUNUM"

Arınç, halktan büyük ilgi gördüğünü ifade ederken, isim vermediği kişi ya da kişilere meydan okuyarak şöyle konuştu: "Halk koşup geliyor, 'Allah senden razı olsun' diyor. Başkalarına da dilerim bir sokağa çıksınlar bakalım. Halk ne diyecek? Çok şükür ben halimden memnunum."