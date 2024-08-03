Ardahan'da, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Gençlik Merkezindeki toplantıya katılan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri anlattı.

Hizmetlere, dün olduğu gibi bugün ve yarında aynı enerjiyle devam edeceklerini ifade eden Koç, bu hizmetlerde Ardahan'ın da nasibini fazlasıyla aldığını belirtti.

Sözlerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze şehitlerini anarak başlayan Koç, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru ve refahı için çalışmayı kendimize görev bildik. Bunda sizlerin yani teşkilatımızın çok büyük katkısı var. Ortak hedefimiz Türkiye'nin daha güçlü olmasıdır. Eğitimden sağlığa her alanda ülkemizin ve bölgemizi daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. Serhat şehrimizin içinde ne dediysek tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte daha güçlü Türkiye ve Ardahan için çalışıyoruz."

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze şehitleri için Kuran-ı Kerim'in okunduğu toplantıya, AK Parti İl Koordinatörü Volkan Mengi, iş insanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.