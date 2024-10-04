Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 0,6 PUANA KADAR DÜŞTÜ

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.

AK Parti %30,9

CHP %30,3

Mhp %11,4

%11,4 DEM %8,5

YRP %4,9

İYİ %3,9

ZP %3,6

BBP %2,3

TİP %1,4

DİĞER %2,8

ERDOĞAN, TARTIŞMALARA KAPIYI KAPATMIŞTI

Muhalefet cephesi erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" demişti.