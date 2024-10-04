Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
ORC Araştırma'nın eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete katılanların yüzde 30,9 AK Parti'den yana görüş bildirirken, CHP'yi tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 30,3'de kaldı. Ankete sonuçlarına göre; İYİ Parti'deki erime devam ederken MHP ve DEM Parti'nin oylarını koruduğu görüldü.
Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
FARK 0,6 PUANA KADAR DÜŞTÜ
Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.
- AK Parti %30,9
- CHP %30,3
- Mhp %11,4
- DEM %8,5
- YRP %4,9
- İYİ %3,9
- ZP %3,6
- BBP %2,3
- TİP %1,4
- DİĞER %2,8
ERDOĞAN, TARTIŞMALARA KAPIYI KAPATMIŞTI
Muhalefet cephesi erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" demişti.