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Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

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ORC Araştırma'nın eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete katılanların yüzde 30,9 AK Parti'den yana görüş bildirirken, CHP'yi tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 30,3'de kaldı. Ankete sonuçlarına göre; İYİ Parti'deki erime devam ederken MHP ve DEM Parti'nin oylarını koruduğu görüldü.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 0,6 PUANA KADAR DÜŞTÜ

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.

  • AK Parti %30,9
  • CHP %30,3
  • Mhp %11,4
  • DEM %8,5
  • YRP %4,9
  • İYİ %3,9
  • ZP %3,6
  • BBP %2,3
  • TİP %1,4
  • DİĞER %2,8

Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

ERDOĞAN, TARTIŞMALARA KAPIYI KAPATMIŞTI

Muhalefet cephesi erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" demişti.

Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

DEM Parti İYİ Parti AK Parti Politika Güncel Eylül MHP

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Yorumlar (24)

nurullah acar:

Halen %30,9 aliyorsa dicek birsey yok

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Abdullah Üner:

Bu saatten sonra ak partiye oy verenin aklına şaşarım

179
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yanıtYanıtla
tuncay aktaş:

demek ki bu millet hala akıllanmamış durmak yok soymaya devam

165
89
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Yusuf ODEMIS:

devlet tarafından cehalet partisinin ağzına 1-2 bal çalınca fazla hayale kapılıp acaba iktidara gelebilir miyiz hayallerine kapılmalar falan.. O devir 20-25 sene önce kapandı. en az 1 asırda açılmayacak.

82
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Mücahit Kılıç:

Yapın erken seçimi görelim ozaman

137
40
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Shef :

Bu anket firmalarına güvenim SIFIR. Anketin yapıldığı şehir, mahalle ve hatta sokak bile etki eder sonuca. Bu sonuçları alıp % 100 doğruymuş gibi sunuyorlar.

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ahmet:

millet chp nin de ne olduğunu bir yıl dolmadan gördü.

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Mengele:

Biraz daha zam yaparsa akp secimi kazanir

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ali han:

İnsana seven yaranmaz diye boşuna dememişler mazozişt hasta dolu ülke

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sezgin sucin:

mHP'ye bakıyor %16 altılarda nereye geldi

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