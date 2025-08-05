Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

ORC Araştırma Şirketi, 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketle, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeylerini ölçtü. Anketin sonuçlarına göre en yüksek beğeni oranına sahip isim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ARASINDA 2 PUAN VAR

Yüzde 43,9 oranında beğeni toplayan Erdoğan'ı, yüzde 41,4 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel izledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yüzde 21,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

DERVİŞOĞLU 4. SIRADA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 17,9'luk oranla dördüncü sırada konumlanırken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yüzde 16,5 ile onu takip etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 14,5; Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ise yüzde 14,2 oranında beğeni aldı.

DEM VE DEVA LİDERLERİ ALT SIRALARDA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yüzde 13,5 ile sekizinci sırada yer alırken, onu sırasıyla şu isimler izledi:

Teoman Mutlu (Yerli ve Milli Parti): %11,6

Mustafa Destici (BBP): %10,9

Yavuz Ağıralioğlu (Anahtar Parti): %10,2

Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi): %8,5

Ali Babacan (DEVA Partisi): %7,9

Erkan Baş (TİP): %7,1

Anket sonuçları, özellikle yeni kurulan partilerin liderlerinin henüz kamuoyunda geniş destek bulmakta zorlandığını gösteriyor. Araştırmanın yalnızca beğeni düzeylerini ölçtüğü, oy tercihiyle birebir örtüşmediği de not düşüldü.