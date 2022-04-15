Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir Muhtarları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Derneğin yeni başkanı Özgür Çataltaş oldu.

Arapgir Muhtarları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, Siyasi Parti temsilciler ve muhtarlar katılımlarıyla Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kurucu Başkan Turhan Onar'ın aday olmadığı tek liste gidilen seçimde Derneğin yeni başkanı Özgür Çataltaş oldu. Genel Kurulda konuşan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kurucu Başkan Turhan Onar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket taktim ederken, başkanlığa seçilen Özgür Çataltaş'a ise görevinde başarılar diledi. - MALATYA