Arap Koalisyonu, Husi kontrolündeki bölgelerde 136 askeri hedefi imha ettiğini açıkladı

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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler'e ait 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husiler'e karşı geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Husi Husi milislerinin kontrolündeki bölgelerde 136 askeri hedefinin imha edildiği, Yemen ordusuna ve ona bağlı güçlere 24 saat kesintisiz hava desteği sağlandığı belirtildi.

Yemen hükümeti, "Yemen'in Şafağı" Operasyonuyla başkent Sana'da yeniden kontrol sağlayı ve devlet kurumlarının Husiler'den kurtarılmasını hedefliyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Başkent Sana ve Yemen'in kuzeyi ile batı sahilindeki vilayetler halen Husiler'in kontrolü alında bulunuyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Arap Koalisyonu oluşturulmuş, koalisyon 25 Mart 2015 tarihinde Husiler'e karşı askeri operasyona başlamıştı. Koalisyon ve meşru yönetime bağlı güçler ile başkent Sana dahil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde bulunduran Husiler arasındaki çatışmaların etkisiyle Yemen, büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı