Aralık ayında yapılan 16 seçim anketinin ortalaması! İlk 5 sabit ama aşağıda işler karışık
Politika Haberleri
Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Aralık ayı içerisinde yapılan 16 seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti yüzde 33.2 ile birinci sırada, CHP ise yüzde 26 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Anketlerin ortalamasına göre DEVA, Gelecek ve Zafer Partisi'nin yarıştığı alt sıralarda ise işler biraz karışık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı açıklaması siyaset arenasında hareketliliği artırdı. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak aralık ayı içerisinde yapılan 16 genel seçim anketinin ortalaması alındı.
İşte anketlerin aralık ayı ortalaması;