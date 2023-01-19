Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aralık ayında yapılan 16 seçim anketinin ortalaması! İlk 5 sabit ama aşağıda işler karışık

Politika Haberleri

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Aralık ayı içerisinde yapılan 16 seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti yüzde 33.2 ile birinci sırada, CHP ise yüzde 26 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Anketlerin ortalamasına göre DEVA, Gelecek ve Zafer Partisi'nin yarıştığı alt sıralarda ise işler biraz karışık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı açıklaması siyaset arenasında hareketliliği artırdı. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak aralık ayı içerisinde yapılan 16 genel seçim anketinin ortalaması alındı.

İşte anketlerin aralık ayı ortalaması;

Aralık ayında yapılan 16 seçim anketinin ortalaması! İlk 5 sabit ama aşağıda işler karıştı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Zafer Partisi AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title