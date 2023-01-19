Aralık ayında yapılan 16 seçim anketinin ortalaması! İlk 5 sabit ama aşağıda işler karışık

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Aralık ayı içerisinde yapılan 16 seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti yüzde 33.2 ile birinci sırada, CHP ise yüzde 26 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Anketlerin ortalamasına göre DEVA, Gelecek ve Zafer Partisi'nin yarıştığı alt sıralarda ise işler biraz karışık.