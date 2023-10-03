Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladı. Çavuşoğlu, Vali Şahin ile Antalya'daki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladı.

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Ak Parti'den Antalya Milletvekili seçilen Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, Vali Şahin ile makamında görüşerek Antalya'daki yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Şahin, teşekkürlerini iletti. - ANTALYA