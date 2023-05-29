Antalya'da Seçim Kutlaması Sırasında AK Parti ve CHP Arasında Gerginlik Yaşandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seçim kutlaması yapmak için Cumhuriyet Meydanı'na gelen AK Partililer ile CHP'nin seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seçim kutlaması yapmak için Cumhuriyet Meydanı'na gelen AK Partililer ile CHP'nin seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.

Gazipaşa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımı sırasında AK Partililer ile CHP'nin seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı. Sandıklardaki oyların büyük bir bölümünün sayılmasının ardından AK Partililer tarafından Cumhuriyet Meydanı'na sahne kurulmak istendi. "Seçim bitmedi" diyerek meydana gelen CHP'li yöneticiler ve partililer ile meydanda bulunan AK Partililer arasında gerginlik yaşandı. Meydana sahne kurmak için orada bulunan kamyon, yaşanan gerginliğin ardından meydandan dışarı çıkartıldı. Sonuçların netleşmesinin ardından belediye önünde toplanan Cumhur İttifakı seçmenleri, CHP'li seçmenlerin meydandan ayrılmasını bekledi. Bu sırada AK Parti İlçe Başkanı Ali Doğan, MHP İlçe Başkanı Numan Terzi, CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kaymakamlıkta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

CHP'li seçmenlerin meydandan ayrılarak parti binasına gelmesini isteyen CHP İlçe Başkanı Demir, meydanın boşaltılmasını istedi. Bunun bir demokrasi yarışı olduğunu, kendilerinin kazanmaları durumunda nasıl kutlama yapacaklarsa AK Partili seçmenlerin de bunu yapabileceğini söyleyen Demir'e de tepki gösteren partililer, meydandan ayrılmayacaklarını söyleyip beklemeye devam etti. Kendi aralarında da tartışma yaşayan CHP'li seçmenler, saat 20.30'a kadar meydanda bekledi. Bir süre daha meydanda bekleyen CHP'li seçmenler, daha sonra meydandan ayrılarak evlerine ve parti binasına gittiler.

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