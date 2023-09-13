Çocuklarının PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti 5. yılında kararlılıkla sürüyor. Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, bin 472 gündür çocuklarına kavuşmak için çağrılarını sürdürüyor.

Annelerin umutlu bekleyişi bin 472 gündür devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti 5'inci yılında kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine başlayan aileler, bin 472 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmak için çağrılarına devam ediyor.

30 yıl önce çocuğunun PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren anne Hatun Yüceyurt, oğlu Serdar'a dönmesi için çağrıda bulundu. Yüceyurt, "30 yıldır oğlumu arıyorum. Oğlum neredeysen çık gel. Devletimize askerimize sığın. Kardeşin senin yüzünden kalp hastası oldu, baban hasta, ne olursun çık gel. Hep seni soruyorlar anne almadan gelme diyorlar. Seni buradan alıp İstanbul'a gideceğim. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. Yolunu gözlüyorum 30 değil, bir 30 yıl daha seni beklerim" dedi.