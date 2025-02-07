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Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

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41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yapılan ankette AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden seçmenlere "Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yüzde 55.1 ile birinci çıktığı ankette ikinci sırada yüzde 54.6 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer aldı.

ORC Araştırma şirketi tarafından 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yapılan ankette Ak Parti'ye oy verdiğini ifade eden seçmenlere "Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.

HAKAN FİDAN İLK SIRADA YER ALDI

Ankette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 55.1 ile birinci çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 54.6 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yüzde 28.8 ile üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

AĞIR TOPLAR GERİDE KALDI

Araştırmada Ömer Çelik, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin arka sıralarda yer alması dikkat çekti. Ankette son sırada ise yakın dönemde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu yer aldı.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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