Anketlerde kararsız seçmenin fazlalığını gören AK Parti kolları sıvadı, sahada acil olarak harekete geçilecek

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Anketler üzerinde inceleme gerçekleştiren AK Partili yetkililer ise kararsız ve protesto oylardaki artış nedeniyle kolları sıvadı.

HEDEF KÜSKÜN SEÇMENİ GERİ KAZANMAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları sürdüren AK Parti'de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak 'Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen' üzerinde yoğunlaşacak.

"İKNA OLMAYA HAZIR BİR GRUP VAR"

AK Parti kaynakları, "AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti'ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu. Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz. Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hede?miz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır" dedi.

"TESPİT EDİP, GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Bu durumdaki seçmenleri tek tek analiz ettiklerini belirten parti kurmayları "Hangi seçmen bize küsmüş, kızmış? Hangi seçmen grubunda tıkanıklık var? Tüm bunları tespit edip, gereğini yapıyoruz" diye konuştu.