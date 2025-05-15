Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt

Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
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Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
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İstanbul'daki müzakereler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gelen Ukrayna lideri Zelenski bir muhabirin "Putin hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna "Ben buradayım, yeterince açık" yanıtını verdi. İstanbul'a gelmeyi reddeden Putin'e hayli kızgın olduğu gözlerden kaçmayan Zelenski beraberindeki heyetle birlikte makam aracına doğru ilerledi.

Dünyanın gözü bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye çevrilmiş durumda.

ANKARA'YA GELDİ

İstanbul'daki zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski havalimanında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN BURADAYIM, YETERİNCE AÇIK"

Bir gazetecinin İstanbul'a gelmeyi reddeden "Putin hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna Zelenski "Ben buradayım, yeterince açık" yanıtını verdi.

HAYLİ KIZGIN OLDUĞU GÖZLERDEN KAÇMADI

İstanbul'da görüşmeyi beklediği Putin'in gelmemesinden dolayı hayli kızgın olduğu gözlerden kaçmayan Zelenski beraberindeki heyetle birlikte makam aracına doğru ilerledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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