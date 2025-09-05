Ankara'ya 60,3 Kilometrelik Yeni Raylı Sistem Hattı Eklenecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği açıklandı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısından başkent için tarihi yatırımlar çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği açıklandı. Toplantıda Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında bitirileceği ve 2026 yılında ihalesi yapılıp ilk kazmanın vurulacağı öğrenildi. Yapılacak yatırımlarla Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması ve başkentin toplu ulaşımında yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

Bakanlık, bugüne kadar Ankara'da 80,5 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete sundu. Devam eden etüt çalışmalarıyla birlikte toplam 60,3 kilometrelik yeni raylı sistem hattı da hayata geçirilecek. Yeni projelerle birlikte Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması hedefleniyor.

Toplantının ile ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara'mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026'da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara'mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıda alınan kararlarla Ankara'nın ulaşım altyapısının daha modern, hızlı ve konforlu hale gelmesi için önemli adımlar atılmış oldu. - ANKARA