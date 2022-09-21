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Ankara politika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti

Politika Haberleri

Ankara politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya esnafını ziyaret etti.

Akşener, Çankaya'da Bahçelievler semtindeki esnafla görüşerek, sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında Akşener, esnafa, 2,5 yıl önceki kazancı ile bugünkü kazancı arasındaki farkı sordu. Esnaf, enflasyondan kaynaklı yaşanan sıkıntıyı dile getirdi, kira ve elektrik faturasının yüksekliğinden şikayet etti.

Ziyaret sırasında bir esnafın, "Zeytin" isimli papağanını konuşturmaya çalışan Akşener, zaman zaman gençlerle de sohbet etti ve yanına gelen bir kız çocuğunu sevdi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika

Meral Akşener Bahçelievler İYİ Parti Çankaya Politika Haberler

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