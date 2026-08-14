Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak’ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya’nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Ça
Ankara, Tekirdağ, Şırnak, Kütahya ve Çanakkale'deki 7 belediye başkanı, AK Parti'ye katılım töreniyle partililer arasında yerini aldı.
Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti'ye katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı