Ankara merkezli uyuşturucu şebekesi çökertildi, 210 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonları sonucunda, Jamukhan Ulus liderliğindeki uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda 353 adrese baskın düzenlendi ve çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, liderliğini Jamukhan Ulus'un yaptığı uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ankara merkezli 32 ilde 'Narkogüç' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, suç işlemek için örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp, banka hesaplarına para yatırılması sonucu uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

353 ADRESE BASKIN

353 adreste gerçekleştirilen operasyona; 42 özel harekat ekibi, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personel katıldı. Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 ilde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün elebaşı Jamukhan Ulus'un da aralarında olduğu yönetici ağı yakalandı. MASAK Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmada, lider ve yönetici kadrosunun taşınır taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. Ayrıca 33,5 kilogram uyuşturucu, 6 bin 659 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 euro, 249 bin 701 TL para ele geçirildi.