Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardı

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turu öncesinde 7 maddelik mutabakat metni konusunda anlaştıkları iddia edildi. İki ismin anlaştığı metinde "Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek", "1924 Anayasasına bağlı kalınacak" ve "Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek" gibi maddelerin yer aldığı ifade ediliyor. Özdağ'ın bugün Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapması bekleniyor.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün saat 13.00'te kameraların karşısına geçerek akşam saatlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini ve anlaşma sağlanması durumunda bugün saat 11.00'de birlikte açıklama yapacaklarını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ 7 MADDEDE ANLAŞTI

Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, Kılıçdaroğlu ve Özdağ dün akşam saatlerinde bir araya geldi. İki ismin 7 maddelik bir mutabakat metni konusunda anlaştığı öne sürülürken, Zafer Partisi'nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağı ifade edildi.

İŞTE İKİ İSMİN ANLAŞTIĞI MADDELER

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle;

1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

5. Terörle etkin mücadele yapılacak

6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek