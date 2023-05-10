Ankara Kent Konseyi'nde 'Kent ve Çevre Hukuku Çalışma Grubu' kuruldu

Ankara Kent Konseyi (AKK) bünyesinde, genç avukatlardan oluşan 'Kent ve Çevre Hukuku Çalışma Grubu' kuruldu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 avukatın katılımıyla kurulan çalışma grubu, 'Hukukun Yarınları' başlığı altında ilk toplantısını yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak 100 avukatın katılımıyla kurulan çalışma grubunun 'Hukukun Yarınları' başlıklı ilk toplantısında, hukuk fakültesi öğrencileri, avukatlar ve iş insanları, gelecek kariyerleri ve kentin ihtiyacı olan projelerin hukuk kuralları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulması konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Kent ve Çevre Hukuku Çalışma Grubu, başta kent ve çevre olmak üzere doğa, iklim krizi, kültürel ve doğal varlıkların korunması gibi başlıklarda çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki toplantıda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları söyledi:

"YENİ BİR VİZYON İLE TANIŞMIŞ OLACAĞIZ"

"Katılımcı kültürle toplumun bütün kesimlerinin, yeniden var olma çığlığı attığı bir yer burası. Ankara Kent Konseyi'ni kurduktan sonra herkesin aklına itibar eden bir yapıya ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladık. Burası Ankara, başlangıçlar kenti. Hukuka ihtiyacımız olduğunu, ekmek ve su gibi ihtiyacımız olduğunu bilen bir birey olarak, hukukun olmadığı yerde ekonominin olmadığını bilen biri olarak… Bir kentte hukuk yoksa orada yatırım yoktur. Hukukun olduğu bir kentte, kente dair sorunu sizlerle çözebiliriz. Kente karşı işlenecek suçları beraber takip edebilmek, diğer çalışma gruplarımızın hukuk disiplini içerisinde vizyonunu artırmak için size ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var. Kent ve çevre hukuku çalıma grubu ile beraber yeni bir vizyon ile tanışmış olacağız."

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da "Hukukun yarınları dediğimizde, geleceğinizi merak ediyorsunuz demektir. Bu çalışma aslında bugünün network çalışması. Bugün böyle bir buluşmayla, buna da vesile oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri Hafif, şöyle konuştu:

"Ne yapacağını bilen insanlar, gelecekte sıkıntı çekerken buna değecek şekilde hayatlarını devam ettiriyor. Hukukun ve sizin yarınları ile ilgili bir endişem yok. Bu organizasyonda bulunmakla bunu siz gençler hak ediyorsunuz. Gelecekte sizin döneminiz başlayacak. Bugün ile başlayıp ve bugünden sonra devam etmesini diliyorum."

Kent ve Çevre Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Erhan Burak Aydın ise şunları söyledi:

"Kentin ve çevrenin sorunlarını hukukla bu konuları birleştirerek ele alan ve icracı makama tavsiye kararı olarak sunacak bir çalışma grubu bulunmuyordu. Biz hukukla bu konuları birleştirerek icracı makama tavsiye kararlar iletecek 100 kişilik kalabalık, dinamik bir grubuz. İlk defa böyle bir grup oluşturduk. Biz de kentin ve çevrenin sokakta yaşadığı sorunları mevzuatlar çerçevesinde daha uygulanabilir şekle gelmesi için çalışmalar yapacağız."