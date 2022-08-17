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Ankara haberleri | BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan Keçiören halkına aşure ikramı

Ankara haberleri | BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan Keçiören halkına aşure ikramı

Politika Haberleri

Edinilen Ankara gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Keçiören'de vatandaşlara aşure ikram etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Keçiören'de vatandaşlara aşure ikram etti.

BBP Keçiören İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen aşure ikramı programına, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, BBP Ankara İl Başkanı Av. Alperen Kılıç, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören Belediye Meclis Üyesi Mümtaz Yıldırım ve Keçiören halkı katıldı. Programda konuşan BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya "Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü ve Kürdü hepimiz biriz ve beraberiz. Bu birlikteliğimizi yıkmak için çok mücadele verenler oldu olacakta. Bu oyunlara gelmememiz gerekir. Şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi, 'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz" Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin Keçiören olarak daima yanındayız. Seçim yaklaşıyor zalime fırsat vermeyen bu tavrımız mazlumun her zaman destekçisi olmuştur" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Keçiören Hisarcık Ankara Politika Haberler

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