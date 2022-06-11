Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı - Haberler

Başkent, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonucu, sele teslim oldu. Selde birçok araç zarar görürken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

CHP'Lİ İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle aracından inmeye çalışırken sel sularına kapılan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, kayıplara karıştı. CHP'li genç siyasetçi Yiğit'in cansız bedeni arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler tarafından bulundu.

CHP'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Selde yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit için partililer başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, " Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

CHP Mamak İlçe Başkanlığı ise "CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'i bugün yaşanan sel felaketinde maalesef kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Örgütümüzün başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ankara'da yaşanan selde, hayatını kaybeden Mamak İlçe Gençlik Kolları'ndan genç kardeşimiz İlkay Yiğit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajı paylaştı.

"CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

CHP'li isimlerden gelen başsağlığı mesajlarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li gencin acısını paylaştı. Çelik yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz."