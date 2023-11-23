Ankara'da sürpriz görüşme! Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'i genel merkezde ziyaret edecek

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere tek başına girmekte ısrar eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile sürpriz bir görüşme yapacak. CHP lideri Özgür Özel'in Akşener'e yaptığı işbirliği çağrısı sonrası İYİ Parti ile ilk temas bugün gerçekleşecek.

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İyi Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı. CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e partiler arası iş birliği olabileceği yönünde çağrıda bulunmuştu.

İLK TEMAS BUGÜN KURULACAK

Sözcü'den Serap Belovacıklı'nın haberine göre de CHP ve İYİ Parti arasında ilk temas bugün kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde işbirliği olacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İŞBİRLİĞİ OLABİLİR İDDİASI

Akşener açıklamalarında "Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz" vurgusunu sık sık yapsa da Büyükşehirlerde bulunan ilçelerde işbirliği olabileceği konuşuluyor. CHP'li kurmaylar İYİ Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamış olmasını da 'işbirliği kapıları henüz kapanmadı' olarak yorumluyor.