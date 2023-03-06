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Ankara'da siyaset gündemi alev alev! CHP'den İYİ Parti'ye 5+1 teklifi gitti

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Akşener'in 3 Mart'taki açıklamalarının ardından yaşanan sürecin yankıları sürüyor. Son kulis bilgileri CHP'nin İYİ Parti'ye bir teklifi olduğu yönünde... Söylentiye göre, CHP İYİ Parti'ye 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim, siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkarın. İkinci turda muhalefetin adayına destek verelim' diyecek.

Seçimler için geri sayım devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirterek masadan kalkması gündeme bomba gibi düştü.

Akşener'in masadan kalkmasının ardından şimdi gözler yeni süreçte... Peki bundan sonra ne olacak? Ankara kulislerindeki son bilgileri aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Bir uzlaşma ihtimali var. Ankara'da şu sıralar kulisler çok hareketli ve taraflar arasında bir teklif alışverişi var bunu söyleyebilirim. Sabaha kadar iki partinin kurmayları da uyumadı, bunu da söyleyebilirim. Çalışmalar devam ediyor. Henüz İYİ Parti'den taraflara net bir yanıt verilmediği için tam olarak iş bitti, çözüldü diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE TEKLİF

Sözlerinin devamında CHP'den İYİ Parti'ye bir teklif olduğunu ifade eden Canova, "Dün geceden beri yoğun bir trafik var. CHP'den İYİ Parti'ye 'Tamam. Biz 5'li masa olarak oturalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim. Siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkarın çoklu adayla seçime gidelim. İkinci turda muhalefetin adayına destek verelim' şeklinde bir teklif gittiği konuşuluyor" dedi.

ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK

Öte yandan bugün yine Akşener'siz olarak saat 14.00'te toplanacak olan 5 lider, cumhurbaşkanı adayını ve geçiş süreci yol haritasını açıklayacak. Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın "en yaşlı lideri" olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor.

Seçim Sonuçları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Alim Ceylan:

BUNLARIN BAŞA GELDİĞİNİ DÜŞÜNSENİZE,,VAY TÜRKİYE NİN HALİNE,,

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Ahmet Say:

Tek dertleri koltuk tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak olan bir oluşumdan nasıl bir verim alabilirler anlamış değilim bunlara nasıl destek veriyor bu halk o daha vahim bir durum

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Emre1453 Ulker:

Bunlar da ne yapacaklarını şaşırdı. Hep bir senaryo. 2 senedir aranızda anlasamadiniz. Ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz acaba bu şekilde. Böyle bir sistem en başından hataydı zaten. Eski koalisyon sisteminden 3 kat daha kötü.

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