Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz de 224 oy aldı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA İTİRAZDA BULUNDU

Aldığı sonucu beğenmeyen Cengiz, 'oy pusulasında isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiği' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

Aldığı sonuçlarda 'dış güçlerin' etkisi olduğunu da öne süren Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Cengiz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; "Oy oranım yüksek olmasına rağmen pusulada ismim çok küçük bir şekilde yazılarak oy almam engellenmiştir.

"KARŞIMA MANSUR YAVAŞ'IN ÇIKMASI ADİL DEĞİLDİR"

Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI BENİM HAKKIMDIR"

Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldım. Bu sebeple de yapılan seçimlerde usulsüzlük bulunmaktadır, belediye başkanlığı benim hakkımdır."