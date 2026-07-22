İletişim Başkanı Duran'dan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Sincan'daki eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı, yaralılara acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.
Merhum Bakkal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Duran, elim kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeline Allah'tan acil şifa diledi.