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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 şüphelinin tutuklandığını, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 'Suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma' suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Aynı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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