Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oyunu kullandıktan sonra; "Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Maalesef seçimlerimiz çok kirli geçiyor görüyorsunuz. Bugün de birçok yerde partiye ait olmayan sahte broşürler halen seçim günü bile dağıtılıyor. İnsanlar oylarını kendi hür vicdanlarına göre kullanacaklar, kimse kimseye baskı yapmayacak inşallah güzel günler göreceğiz. Her şey çok güzel olacak diyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte Ankara Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Maalesef seçimlerimiz çok kirli geçiyor, görüyorsunuz. Bugün de birçok yerde, partiye ait olmayan sahte broşürler halen seçim günü bile dağıtılıyor. Bazı yerlerden de ufak tefek şikayetler geliyor. Ama inşallah, bu kirli siyaset tamamıyla ortadan kalkacak. İnsanlar oylarını kendi hür vicdanlarına göre kullanacaklar, kimse kimseye baskı yapmayacak; inşallah güzel günler göreceğiz. Her şey çok güzel olacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için."

"İNSANLAR GERÇEKTEN ARZULULAR, DEĞİŞİM ARZUSU GÖRÜYORUZ"

Yavaş, gazetecilerin "Katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Gördüğünüz gibi müşahitlerimiz var. Bu sefer sadece tek pusula olduğu için sayım da kolay olacak. Kontrol da çok daha kolay olacak. Katılım biraz önce sordum geçen seçime göre biraz daha az dedi ama ben akşama doğru eski sayıyı da geçeceğimizi düşünüyorum çünkü insanlar gerçekten arzulular, değişim arzusunda görüyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Şunu tekrar söylüyorum; bu bir seçim, savaş değil, kavga değil. Sonuçta beş yıllığını ülke yönetimi birilerine verilecek iki adaydan birine verilecek. Oy veren vermeyen herkesin iraqdesine saygı duymak lazım. Ama bu seçim böyle olmadı. Kendisi gibi düşünmeyenlere oy verenler maalesef çok kötü karalandılar. İnşallah seçim sonucu bunu değiştirir ya da insanlar makulu bulur diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük bu seçim süreci içerisinde. İnşallah bugünler sona erecek."