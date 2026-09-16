Ankara - Bakan Kacır: Yapay zekada yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay zekada, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesini, yerli ve milli özgür projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılacağız" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 2023 yılında TUSAŞ ortaklığıyla 'SKY Global Türk' adıyla başlatılan staj programı, diğer savunma sanayi şirketlerinin de katılımıyla 'Türkiye Stajları Programı' adı altında sürdürülüyor. 2026 yılında TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM ile birlikte yürütülen programa 11 ülkeden 109 stajyer kabul edildi. Program kapsamında YTB yerleşkesinde 'Türkiye Stajları Vizyon Söyleşileri' program düzenlendi. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, TÜBITAK Başkanı Orhan Aydın, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Mühendis Ergün Kırlıkovalı ve öğrenciler katıldı.

'11 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YILLIK SAVUNMA SANAYİ İHRACATINA SAHİP BİR ÜLKEYİZ'

Programda konuşan Bakan Kacır, "Türkiye bundan 20 yıl kadar önce yılda ancak 1,2 milyar dolar araştırma geliştirme harcaması yapabilen bir ülkeyken şimdi yılda 20 milyar doların üzerinde Ar-Ge faaliyeti yürüten, o yıllarda ancak 29 bin kişilik bir Ar-Ge insan kaynağına sahip iken, şimdi 310 binin üzerinde Ar-Ge insan kaynağı olan bir ülkeyiz. O yıllarda sadece iki teknoparkında 56 şirketin araştırma, geliştirme ve inovasyon yaptığı bir ülkeyken, şimdi 115 teknoparkında 13 binden fazla girişimin Ar-Ge ve inovasyonla katma değer ürettiği, o yıllarda yılda sadece 414 patent başvurusu yapılan bir ülkeyken, şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılan, o yıllarda sadece 240 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yaparken, şimdi 11 milyar doların üzerinde yıllık savunma sanayi ihracatına sahip bir ülkeyiz. Artık dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları arasında, çok sayıda kurumu, müessesesi ve firması bulunan, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyen, dostlarının, müttefiklerinin, kardeşlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, dünyada savunma sanayinde elde ettiği kazanımlardan, harp paradigmalarını değiştiren sistemleri geliştirebilen, üretebilen bir ülke haline geldik. Bu kuvvet, işte bugünün fırtınalı bölümünde, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde inşallah hedeflerine, Kızılelma'sına, Türkiye'nin yüzyılına taşıyacak kuvvet olur. Bu dönemde dünyanın dört bir tarafında farklı vesilelerle bulunan, kimisi bir nesil, kimisi iki, üç nesil öncesinden o coğrafyaları o ülkelere göç etmiş, ama ülkesiyle ve milletiyle bağını koparmayan, teknik tabirinde diasporamızla, yani dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle bağlarımızı da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA AYDINLIK YARINLARA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

Bugüne kadar büyük başarılara imza attıklarını söyleyen Kacır, "Türkiye Yüzyılı şimdi başlıyor. İnşallah, hep birlikte, bugünkünden çok daha ileri hedeflere, Türk milletini taşıyacağız. Füzelerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını artıracağız. İnşallah, Kızılelma'mızla, Kaan'ımızla, mührümüzü gökyüzüne vuracağız. Siber güvenlikte, siber sistemlerde, kuantum teknolojilerinde, elektronik harp sistemlerinde, bugünkünden çok daha ileri teknolojileri, haiz sistemleri, ürünleri, sizlerin emeğiyle, sizlerin gayretiyle geliştireceğiz. Yapay zekada, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesini, yerli ve milli özgür projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılacağız. İnşallah, bütün bunlarla birlikte, Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara, sizlerin alın teriyle, akıl teriyle, hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı