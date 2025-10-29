Haberler

Anıtkabir'de "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretinde bazı vatandaşlar "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları attı. CHP Milletvekili Okan Konuralp ise sloganlara tepki göstererek "Cumhuriyetimizin 102'nci yaşında Anıtkabir'de yaşananlar artık ayıp bile değil; kalitesiz bir komedi" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret esnasında bir grup"Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" şeklinde sloganlar attı.

CHP'DEN SLOGANLARA TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına tepki gösterdi. Konuralp," Cumhuriyetimizin 102'inci yaşında Anıtkabir'de yaşananlar artık ayıp bile değil; kalitesiz bir komedi… Yazık!" dedi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Ziyareti sırasında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

Bundan 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ile büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
