Aym Üyeliğine, Eski İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce Seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, üç ay önce Sayıştay üyesi olan eski İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce seçildi. TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamaya CHP ve HDP katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muhterem İnce için, “Koltuğa oturmadan, bir karar incelemeden Sayıştay üyesi olarak, TBMM’ye gönderildi. Tekrar söylüyorum; burada yaptığımız seçim, demokratik seçim değil. Demokrasicilik oynuyoruz. TBMM çatısının bu oyunlara alet olmasına üzülüyorum” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, üç ay önce Sayıştay üyesi olan eski İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce seçildi. TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya CHP ve HDP katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muhterem İnce için, "Koltuğa oturmadan, bir karar incelemeden Sayıştay üyesi olarak, TBMM'ye gönderildi. Tekrar söylüyorum; burada yaptığımız seçim, demokratik seçim değil. Demokrasicilik oynuyoruz. TBMM çatısının bu oyunlara alet olmasına üzülüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, AYM'de görev süresi dolan Hicabi Dursan yerine Sayıştay kontenjanından yeni üye seçimi yapıldı. Sayıştay Başkanlığı, AYM üyeliği için Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak, 6. Daire Üyesi Muhterem İnce'yi önerdi.

3. TURDA SEÇİLDİ

CHP ve HDP'nin katılmadığı seçimin ilk turunda 261 milletvekili oy kullandı. İlk turda Muhterem İnce 240 oy, Ali Osman Güçlü 2 oy ve Nükrettin Parlak 1 oy aldı. İlk turda hiçbir aday üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun desteğini alamadığı ikici tura geçildi.

İkinci turda da hiçbir aday üye tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alamadı. İnce 279 oy alırken Güçlü 2 oy ve Parlak da 8 oyda kaldı.

Üçüncü tur oylamada, ikinci turda en fazla oyu alan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasında seçim yapıldı. 302 milletvekilinin oy kullandığı üçüncü turda, Muhterem İnce 282 oyla AYM üyeliğine seçildi. Parlak 14 oy alırken 6 oy da geçersiz sayıldı.

CHP VE HDP OYLAMAYA KATILMADI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçimden önce, oylamaya katılmayacaklarını açıkladı ve "Biz, bu göstermelik seçimde olmayacağız. AYM gibi bir kurumun bu şekilde üye seçimine muhatap olması, dinamitlemek anlamına geliyor. Muhterem İnce üç ay içinde ne yaptı da AYM üyeliğine laik görüldü. Bu nedenle biz, bu seçimin tarafı olmayacağız ve katılmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise CHP'nin de oylamaya katılmayacağını bildirerek, "Siyasetin ve hukukun yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. TBMM'nin yürütmenin vesayetine bu kadar teslim olmasını anlamak mümkün değil. İrfan Fidan olayından çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Yargıtay'daki hikaye Sayıştay'a yansıyor" diyen Altay, "Kahin olmaya gerek yok, Suçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay'a seçildi; birazdan da göreceğiz, AYM'ye seçilecek… Koltuğa oturmadan, bir karar incelemeden Sayıştay üyesi olarak, TBMM'ye gönderildi. Tekrar söylüyorum; burada yaptığımız seçim, demokratik seçim değil. Demokrasicilik oynuyoruz. TBMM çatısının bu oyunlara alet olmasına üzülüyorum" dedi.

Müsavat Dervişoğlu ise TBMM sıralarını terk etmeme kararı olduğunu hatırlatarak seçime katılacaklarını duyurdu.

YENİ ÜYE SEÇİMİ HDP'NİN KAPATMA DAVASI İÇİN KRİTİK ÖNEMDEYDİ

AYM üyeliği için yapılan seçim, HDP kapatma davası için de önem taşıyordu. HDP, eski İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'nin davalarından tarafsız görüş bildirmeyeceğini savunuyordu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davasının AYM'deki süreci devam ediyor. Kapatma davasının 2023 yılı başlarında sonuçlandırılması tahmin ediliyor.

MUHTEREM İNCE KİMDİR

Muhterem İnce, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 18 Temmuz 1994-15 Eylül 1997 tarihleri arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 15 Eylül 1997-23 Ekim 2000 tarihleri arasında Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamlığı, 25 Ekim 2000-1 Ekim 2002 tarihleri arasında Adıyaman Samsat Kaymakamlığı, 12 Ekim 2002-22 Ekim 2005 tarihleri arasında Erzurum Narman Kaymakamlığı, 27 Ekim 2005-8 Eylül 2009 tarihleri arasında Çanakkale Eceabat Kaymakamlığı, 15 Eylül 2009-5 Eylül 2011 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 6 Eylül 2011-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013-2 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2 Ağustos 2013-20 Şubat 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Vekilliği yaptı. 20 Şubat 2014 tarihinde müşterek kararname ile Personel Genel Müdürü olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine atandı. 10 Eylül 2016 tarihine kadar görevini sürdüren İnce, 7 Eylül 2016 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirildi

3 AY ÖNCE SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Müsteşarlık görevini 7 Ağustos 2018 tarihine kadar sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanı Yardımcılığı görevine atandı. TBMM Genel Kurulu'nda 29 Haziran 2022'de yapılan oylamada da Sayıştay üyeliğine seçildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NA İKİ YENİ ÜYE

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda iki yeni üye seçimi yapıldı. AKP'nin aday listesinde bulunan İsmail Aydın ve Recep Keskin, Kurul üyeliğine seçildi.