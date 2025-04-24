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Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 63. yıl dönümünü kutlayarak, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunması konusundaki önemli rolleri üzerinde durdu.

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Özkaya, yayımladığı mesajda, "Dünyanın en eski ve en deneyimli mahkemelerinden biri olan Anayasa Mahkememizin 63'üncü yılına erişmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Nisan 1962'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 63 yıldır hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla, temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal ilkelerin hayata geçirilmesi ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Hukukun üstünlüğünü sağlama ve normların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme bağlamında önemli sorumluluklar üstlenen Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinde uygulamaya geçen ve Türk hukuk tarihindeki en önemli reformlardan birisi olan bireysel başvuru mekanizmasıyla da temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kararlar vermektedir. Anayasa Mahkemesi, dün olduğu gibi bugün de adaletin, hukukun ve anayasal değerlerin güvencesi olma sorumluluğunu aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kuruluşundan bugüne bu yüksek sorumluluğu onurla taşıyan tüm üyelerimize saygılarımı sunuyor, görevini büyük bir özveriyle sürdüren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anayasa Mahkememizin 63'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, yargı camiamız ile aziz milletimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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