Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik komisyon kuruldu. AK Parti'nin kurduğu Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyonun ilk toplantısı 4 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan komisyon çalışmalara başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, komisyon kurulması talimatını verdiğini açıklamıştı. Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." demişti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

Komisyon kurulmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da alınmıştı.

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

KOMİSYONDAKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

İLK TOPLANTI 4 HAZİRAN'DA

Komisyon, ilk toplantısını 4 Haziran'da yapacak ve çalışmalar yaz boyu devam edecek. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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