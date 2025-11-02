Haberler

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Şanlıurfa'da düzenlenen "Milli Birlik, Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Çelebi, partisince Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'de önemli görevler üstlendiğini ve Anavatan Partisi olarak ülkeye değerli hizmetler sunduklarını anlattı.

Türkiye'nin geleceğinin kardeşlik ve ortak değerler temelinde şekilleneceğine inandıklarını ifade eden Çelebi, ülke adına atılacak her samimi adımın arkasında olacaklarını belirtti.

Terörsüz bir Türkiye sürecine destek verdiklerini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Hedefimiz terörün tamamen bitmesi ve kardeşliğimizin güçlenmesidir. Anavatan Partisi ve Turgut Özal Vakfı olarak çalışmalarımızı sadece bu yönde sürdürüyoruz. Anavatan Partisi olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen görüşmeyi büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Ülkemizin birliği, huzuru ve toplumsal barışı adına yürütülen her türlü yapıcı diyaloğu destekliyor, siyasetin ortak akıl ve sağduyu üzerinde buluşmasından da mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Politika
