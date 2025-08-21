Anahtar Parti Kadıköy İlçe Kongresi Gerçekleşti
Anahtar Parti, Kadıköy İlçe Kongresi'ni başarılı bir şekilde tamamladı. Hakan Alsaç, tek aday olarak seçildiği kongrede Kadıköy İlçe Başkanı oldu. Katılımcılar, partinin daha iyi bir siyasi duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE genelinde birçok il ve ilçede kongrelerini tamamlama aşamasında olan Anahtar Parti, Kadıköy İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi. Partinin Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen kongreye, 100'den fazla üye ve delege katıldı.
Kongre öncesi yapılan divan başkanlığı seçiminde Anahtar Parti kurucu üyelerinden, aynı zamanda merkez karar yönetim kurulu üyesi de olan Enes Malik Saran divan başkanı seçildi. Kuruluş işlemlerini tamamlayan geçici ilçe yönetiminin 9 aylık faaliyeti hakkında bilgilendirmede bulunan Kurucu İlçe Başkanı Hakan Alsaç ve yönetimi, geride bırakılan dönem için ibra edildi.
HAKAN ALSAÇ, KADIKÖY İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Anahtar Parti Kadıköy İlçe Seçim Kurulu gözlemcilerinin de hazır bulunduğu kongrede, ilçenin kurucu başkanlığını yürüten Hakan Alsaç tek aday olarak gösterildi. Kurulan sandıkta kullanılan oyların tamamını alarak Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın yönetiminden sorumlu başkan seçilen Hakan Alsaç, yaptığı konuşmada "Göstermiş olduğunuz alakanız için teşekkürlerimi iletiyorum. Anahtar Parti'nin benim için en önemli tarafı, mevcut siyasi durumun daha iyisinin olabileceğini göstermeye odaklanmış olmasıdır. Kadıköy bazında ise öncelikli hedefimiz, Kadıköylülerin gönlünde iyi bir yer edinmek olacak. Bu yolda çalışma arkadaşlarım ile birlikte yoğun bir çaba içinde olacağız" dedi.
İbra edilen yönetim kurulu;
HAKAN ALSAÇ BÜLENT GÜVEN
RECEP CENGİZ ZİYA GÜRKAN BAŞARK
MEMET TAYLAN DUTLUOĞLU ALİ TOSUN
CİHAN KAMA ABDULLAH ARABACI
YAŞAR TERZİ AHU ÇALIŞKAN
HÜLYA TAVUKÇU SEDA ALKANAT
MURAT KOÇ BUGAYHAN YURTTAŞ
MUSTAFA MURAT KESER İZZET FATİH SÜLİKİ
HİDAYET BİRTANE ALPER AKPINAR
DOĞUKAN YILDIZ AHMET EGEMEN FİLİZ
HARUN MUTLUCAN
ÖMER YAVUZ ÖZULU
YUNUS ÇORLU
HALİT UMUR UÇAR
ALİ FUAT SEZER
GÜLİN BAYRAKTAR
ADİL FATİH KARAKULAK
HÜSEYİN TOPÇU
ERTAN TURNA
MÜRSEL ORAKÇI