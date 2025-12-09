Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Düzköy'de partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Düzköy ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, partinin ilçede hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sizin her derdinize derman olsun partimiz. Başladığı gibi bitirecekse muvaffak olsun partimiz." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra partililerle istişarede bulundu.