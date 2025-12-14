Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partisinin halk buluşmasına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, bir otelde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağıralioğlu, kısa süre önce kurdukları partinin hızla geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini çok iyi bildiklerini anlatan Ağıralioğlu, "Siyasette uzun yıllardır birikim ve tecrübece sahibiyiz. Siyaseti milletimizin iyiliği ve refahı için yapacağız. Meşrep, mezhep ayrımı yapmayacağız. Liyakat, adalet, hizmet, plan, program ve proje üreteceğiz. Anahtar Parti Türk milletine iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti teşkilatıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.