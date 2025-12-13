Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Adıyamanlı depremzedelerin kabirlerini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, Bahçecik Mahallesi'ndeki Deprem Şehitliği'ne gitti.

Genel Başkan Ağıralioğlu, kabirlere karanfil bırakarak hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Daha sonra Gölbaşı Caddesi'ne geçen Ağıralioğlu, esnafa ziyarette bulunarak sohbet etti.

Ziyaretleri sırasında çay ocağına giren Ağıralioğlu, işletmenin 6 Şubat anı defterine hatıra notu bırakarak imzaladı.

Ağıralioğlu, ziyaretlerini farklı caddelerde sürdürdü.