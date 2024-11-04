Üye Girişi
Haberler

Anahtar Parti, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anahtar Parti, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve partililer, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Ağıralioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Son Türk Devletinin büyük kurucusu, bu aziz vatanı ve bu devleti bize nasıl ve ne pahasına ne bedel ödeyerek bıraktığını biliyoruz. Bu aziz vatanı, devleti ve Cumhuriyet'i nasıl ve ne pahasına koruyacağımızın şuuru ile aziz hatıran huzurunda, akıl, ahlak, adalet, azim ve adanmışlıkla millete söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Kayyum atanan belediyenin önünde ortalık karıştı
3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Yavaş'tan sürpriz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.