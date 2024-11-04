Anahtar Parti, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Ağıralioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Son Türk Devletinin büyük kurucusu, bu aziz vatanı ve bu devleti bize nasıl ve ne pahasına ne bedel ödeyerek bıraktığını biliyoruz. Bu aziz vatanı, devleti ve Cumhuriyet'i nasıl ve ne pahasına koruyacağımızın şuuru ile aziz hatıran huzurunda, akıl, ahlak, adalet, azim ve adanmışlıkla millete söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Ruhun şad olsun."