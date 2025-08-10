Anafartalar Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Kutlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümündeyiz. Milletimizin hür yaşama iradesinin sütunlarından olan bu zaferi bir kere daha kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.