Anadolu Basın Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye'nin önde gelen basın meslek örgütlerinden Anadolu Basın Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. Halil Zor'un genel başkanlığında oluşturulan yeni yönetim, Anadolu Basını için önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor.

48 yıllık mazisiyle Türk basın hayatına büyük katkılar sunmuş olan Anadolu Basın Birliği'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Halil Zor yeniden Genel Başkan seçildi. Birlik ve beraberlik atmosferinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Erzurum Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Musa Çakır, Gaziantep Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Bora Zor ve Finans Uzmanı Tarık Bakır Genel Başkan Yardımcılığına, Samsun Cep Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Samsun ABB Şube Başkanı Turhan Akşen Genel Sekreterliğe, Serkan Aslan Genel Sekreter Yardımcılığına, Mehmet Ankay Mali Sekreterliğe seçildi. Anadolu Basın Birliği'nde Genel Başkan Danışmanlığı görevine Celal Çiftçi, Yazar İbrahim Dumlu, V.Tarık Büyükoral getirildi.

Zor'dan doğru bilgi vurgusu

Bin 780 delegenin bin 351'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçilen Halil Zor, teknolojinin de etkisiyle kitle iletişim olanaklarının her geçen gün genişlediğinin altını çizerek, özellikle de sosyal medyanın iletişim ve etkileşim sürecine yepyeni bir boyut kazandırdığını söyledi. İletişimin bu kadar imkan ve geniş bir yelpazeyle birlikte daha önemli hale geldiğini dile getiren Halil Zor, "İletişim olanakları gelişti, ancak bu gelişim bir dezavantaja dönüşerek beraberinde doğru bilgiye duyulan ihtiyacı da artırdı. Çünkü dijital iletişim zemininde en çok dikkat çeken husus, yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş olan bilginin yayılımı ve dağılımı oldu. İşte gazetecilik bu çerçevede çok daha büyük önem taşımaya başladı" diye konuştu.

Atılım dönemi başlıyor

Pandemi dönemi, ardından deprem nedeniyle çalışmaların bir süre aksadığını belirten Genel Başkan Halil Zor, " Yeni dönemde, yeni yönetimimizle önemli projelere imza atmak istiyoruz. Büyük sorunlarla boğan Anadolu Basını, sorunlarını çözmek için birlik olmak zorunda. Biz de bu sorunların çözümü için Anadolu Basın Birliği olarak gerek çalışmaları yapmaya, hızlı bir şekilde başlayacağız"dedi.

Halil Zor'un yönetiminde şu isimler yer alıyor: "M. Musa Çakır (Erzurum), M. Bora Zor (Gaziantep), Tarık Bakır (Gaziantep), Turhan Akşen (Samsun), Serkan Aslan (Trabzon), Mehmet Ankay (Gaziantep), Celal Çiftçi (Şanlıurfa), Serkan Sayer (Ankara), İbrahim Dumlu (Erzurum), Cindo Bozkaya (İstanbul), V. Tarık Büyükoral (Kastamonu), M.Tuğrul Kaya (Erzurum), Nurseven Sobacı (Ankara), Bahadır Çağlar (Adana)." - GAZİANTEP