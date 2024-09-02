Amerikan askerinin başına kim çuval geçirdi? Türkiye Gençlik Birliği nedir?

Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada zorla çuval geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahısların ABD askerinin başına çuval geçirirken, "Yankee Go Home (Evine git)" diye bağırdığı görüldü. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, olayı Hamas lideri Haniye suikastına tepki olarak yaptıklarını söyledi. Amerikan askerinin başına kim çuval geçirdi?

AMERİKAN ASKERİNİN BAŞINA KİM ÇUVAL GEÇİRDİ?

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Olayı Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üstlendi.

Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri hangi güçle karşı karşıya geldiklerini hesap etmek durumundadırlar. Aynı zamanda Türk Gençliği, HAMAS lideri Heniyye'nin şehit edilmesine Türkiye'den yanıt vermişlerdir ve kahraman Filistin halkına İzmir'den selam göndermişlerdir.".

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ NEDİR?

70 ilde, 65 üniversitede binlerce üniversiteli ve liseli üyeleri ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bünyesinde yüzü aşkın üniversite topluluğunu bulundurmaktadır. Kırmızı Beyaz, TaLeBe dergileri ve 35 ilde yerel süreli yayını düzenli olarak çıkarmaktadır. Türkiye Gençlik Birliği'nin bünyesinde sadece siyasi alanda değil, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda da çalışma yürüten topluluklar bulunmaktadır.